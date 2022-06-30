Nothing Phone (1) полностью рассекречен

В сети появились подробности о характеристиках и ценах смартфона Nothing Phone (1), официальный релиз которого запланирован на 12 июля. Итак, аппарат получит 6,55-дюймовый OLED-экран с адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, сдвоенную основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп, плоскую алюминиевую рамку, поддержку беспроводной и обратной зарядок, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778+, систему Glyph Interface на задней крышке (светодиоды) и предустановленную оболочку NothingOS на основе Android 12. Цена смартфона составит 470, 500 и 550 евро за версии с 8/128, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.