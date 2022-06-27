Nothing Phone (1) получит 120-Гц OLED-экран

Сетевые источники поделились подробностями о характеристиках смартфона Nothing Phone (1), официальная презентация которого состоится 12 июля. Итак, аппарат получит OLED-дисплей с разрешением FullHD+ и кадровой частотой до 120 Гц, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G+, 8 ГБ оперативной памяти, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп и 16 Мп, селфи-камеру на 16 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 45 Вт и предустановленную операционную систему Android 12 с фирменной надстройкой Nothing OS и Glyph Interface.