Nothing Phone (1) рекордно подешевел в России

Профильный ресурс Hi-Tech Mail.Ru сообщает, что смартфон Nothing Phone (1) серьезно подешевел в России. Если на старте продаж в июле 2022 года за новинку просили примерно 45 тысяч рублей, то сейчас её можно приобрести за 32 тысячи.

Напомним, что смартфон оснащается 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, прозрачной задней панелью со светодиодами, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и стеклом Gorilla Glass 5, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G Plus, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 33-Вт проводной зарядки, беспроводной 15-Вт и обратной 5-Вт беспроводной зарядок, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация) и 16 Мп (Samsung JN1 и сверхширокоугольная оптика), а также фронтальной камерой на 16 Мп.