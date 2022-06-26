Nothing Phone (1) уже доступен для предзаказа

Сетевые источники сообщают, что в Индии магазин Flipkart уже начал принимать предзаказы на смартфон Nothing Phone (1). При этом, ни характеристики, ни цена грядущей новинки пока не раскрываются. Точно известно лишь, что аппарат получит прозрачную заднюю панель со светодиодными индикаторами для отображения процесса зарядки, звонков, сообщений и уведомлений.

По предварительным данным, смартфон оснастят 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, высокой кадровой частотой, поддержкой динамического диапазона HDR10+ и 100% охватом цветовых пространств sRGB/DCI-P3, производительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, поддержку Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и предустановленной ОС Android 12. Официальный релиз Nothing Phone (1) состоится 12 июля.