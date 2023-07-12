Nothing Phone (2) испытали на прочность

Популярный видеоблогер JerryRigEverything опубликовали новое видео, главным героем которого стал смартфон Nothing Phone (2). Аппарат прошел не только обычные испытания царапинами и огнем, но и фирменный для автора канала тест на изгиб. Под сильным воздействием стеклянная задняя панель немного отходит от корпуса, но к дальнейшим последствиям это не приводит.

Напомним, что оцененный от 680 евро смартфон оснащается фирменной подсветкой Glyph с 11 светодиодными лентами в 33 зонах освещения, 6,7-дюймовым OLED-дисплеем LTPO с разрешением Full HD+ и кадровой частотой до 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и OIS) и 50 Мп (сверхширик), платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 45 Вт и 15 Вт соответственно, а также ОС Android 13 с оболочкой Nothing OS 2.0 «из коробки».
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