Nothing Phone 2 показали на пресс-рендерах

Авторитетный информатор Эван Бласс поделился официальными изображениями смартфона Nothing Phone (2), презентация которого состоится 11 июля. Отметим белую и серую расцветки, обновленный интерфейс фирменной подсветки Glyph, немного закругленные углы задней панели и вертикальный блок тыльной камеры.

Что до технических параметров, смартфону приписывают наличие 6,7-дюймового AMOLED-экрана с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, аккумулятора ёмкостью 4700 мАч и предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой Nothing OS 2.0.