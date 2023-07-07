Nothing Phone 2 получит более продвинутую систему камер

Запуск смартфона Nothing Phone 2 намечен на 11 июля, то есть менее чем через неделю, но известный инсайдер уже раскрывает некоторые характеристики устройства, которые многим будут интересны. Например, по словам инсайдера, предстоящее устройство может быть оснащено основной камерой Sony IMX890 с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения (OIS), а также функцией зума. Это тот же основной сенсор, который использовался в OnePlus 11, и который многие западные журналисты считают чуть ли не лучшим решением в своём классе. Однако пока неясно, как это скажется на качестве фотографий, поскольку у Phone 1 уже есть основной сенсор с разрешением 50 Мп и чисто на бумаге разница между сенсорами не очень заметна.

Кроме того, утечка указывает на то, что Phone 2 может получить фронтальную камеру Sony IMX615 с разрешением 32 МП и электронной стабилизацией изображения (EIS), что является улучшением по сравнению с 16-мегапиксельной фронтальной камерой Phone 1. В то же время сообщается, что тыльная камера устройства с ультрашироким объективом Samsung JN1 с разрешением 50 Мп останется нетронутой, потому что она и так снимала очень хорошо. Кроме того, поставщик секретной информации также поделился некоторыми деталями относительно дисплея Phone 2 — он заявил, что устройство, скорее всего, будет оснащено 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080 x 2412 точек, то есть ничего удивительного, но дисплей очень достойный.
Apple не нашла производителя для чипов A17 Bionic…
По информации, опубликованной известным изданием China Times, Apple планирует реализовать 3-нм технологич…
Huawei Nova 11 вышел в России…
Компания Huawei дала старт российским продажам смартфонов Huawei Nova 11 и Nova 11 Pro, которые оценены в…
Apple создаёт виртуального тренера на базе ИИ…
Apple работает над платным сервисом на базе искусственного интеллекта, который может помочь улучшить ваши…
OnePlus Ace 2 Pro получит изогнутый экран …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OnePlus Ace 2 Pro, который…
Представлен смартфон Samsung Galaxy A24…
Компания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A24, который основан на 6-нанометровой 8…
Xiaomi раскрыла параметры Redmi Note 12R Pro…
Компания Xiaomi опубликовала видео, раскрывающее основные параметры еще не представленного официально сма…
Huawei Nova Y91 с АКБ на 7000 мАч вышел в России …
Отечественный ритейлер DNS начал продажи смартфона Huawei Nova Y91, который недавно вышел в Китае. Его гл…
Samsung представила платформу Game Portal…
Сегодня компания Samsung Electronics объявила о планах по открытию цифрового интернет-магазина Samsung Ga…
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
Обзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублейОбзор Cubot P60. Лучший смартфон до 10 тысяч рублей
Обзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегментОбзор PHANTOM X2 Pro – бодрый заход TECNO во флагманский сегмент
Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?Обзор realme C30 4/64. Лучший ультрабюдженик 2022 года?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor