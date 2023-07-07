Nothing Phone 2 получит более продвинутую систему камер

Запуск смартфона Nothing Phone 2 намечен на 11 июля, то есть менее чем через неделю, но известный инсайдер уже раскрывает некоторые характеристики устройства, которые многим будут интересны. Например, по словам инсайдера, предстоящее устройство может быть оснащено основной камерой Sony IMX890 с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения (OIS), а также функцией зума. Это тот же основной сенсор, который использовался в OnePlus 11, и который многие западные журналисты считают чуть ли не лучшим решением в своём классе. Однако пока неясно, как это скажется на качестве фотографий, поскольку у Phone 1 уже есть основной сенсор с разрешением 50 Мп и чисто на бумаге разница между сенсорами не очень заметна.

Кроме того, утечка указывает на то, что Phone 2 может получить фронтальную камеру Sony IMX615 с разрешением 32 МП и электронной стабилизацией изображения (EIS), что является улучшением по сравнению с 16-мегапиксельной фронтальной камерой Phone 1. В то же время сообщается, что тыльная камера устройства с ультрашироким объективом Samsung JN1 с разрешением 50 Мп останется нетронутой, потому что она и так снимала очень хорошо. Кроме того, поставщик секретной информации также поделился некоторыми деталями относительно дисплея Phone 2 — он заявил, что устройство, скорее всего, будет оснащено 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080 x 2412 точек, то есть ничего удивительного, но дисплей очень достойный.