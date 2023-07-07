Nothing Phone 2 получит более продвинутую систему камер

Кроме того, утечка указывает на то, что Phone 2 может получить фронтальную камеру Sony IMX615 с разрешением 32 МП и электронной стабилизацией изображения (EIS), что является улучшением по сравнению с 16-мегапиксельной фронтальной камерой Phone 1. В то же время сообщается, что тыльная камера устройства с ультрашироким объективом Samsung JN1 с разрешением 50 Мп останется нетронутой, потому что она и так снимала очень хорошо. Кроме того, поставщик секретной информации также поделился некоторыми деталями относительно дисплея Phone 2 — он заявил, что устройство, скорее всего, будет оснащено 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080 x 2412 точек, то есть ничего удивительного, но дисплей очень достойный.