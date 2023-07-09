Nothing Phone 2 засветился на фото

В сети появились качественные фотографии и подробности о характеристиках смартфона Nothing Phone 2, который будет официально представлен уже 11 июля. Итак, аппарат оснастят 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 32-Мп селфи-камерой на основе сенсора (Sony IMX615), тройной тыльной камерой с двумя 50-Мп модулями (главный с датчиком Sony IMX890 и оптической стабилизацией изображения, а сверхширокоугольный на сенсоре Samsung JN1), батареей ёмкостью 4700 мАч и предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной прошивкой NothingOS 2.0.

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