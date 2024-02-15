Nothing Phone (2a) порадует ценой

В сети появилась информация о ценах на смартфон Nothing Phone (2a), который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат будет даже дешевле, чем первое поколение устройства. За вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти в Европе попросят 350 евро, а версия на 12/256 ГБ будет стоить 400 евро.

По предварительным данным, смартфон оснастят поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, 4-нм однокристальной системой MediaTek Dimensity 7200 с тактовой частотой до 2.8 ГГц и графикой Mali-G610 MP4, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Samsung ISOCELL GN9 оптического размера 1/1,5" с 1-мкм пикселями) и 50 Мп (ультраширик на датчике JN1 формата 1/2,76" и пикселями 0,64 мкм, селфи-камерой на 32 Мп (Sony IMX615, как в OnePlus 10), 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2412:1084 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, а также черной и белой расцветками.
Xiaomi 12 Lite обновили до HyperOS…
Компания Xiaomi выпустила фирменную операционную систему HyperOS на базе Android 14 для смартфона Xiaomi …
ASUS ROG Phone 8 Pro протестировали в бенчмарке …
Компания ASUS опубликовала результаты тестирования игрового смартфона ROG Phone 8 Pro, который еще не был…
Представлен смартфон Meizu 21 Galaxy Custom Edition…
Компания Geely представила смартфон Meizu 21 Galaxy Custom Edition, который отличается от стандартной мод…
Redmi K70 Pro оценен в 465 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi K70 Pro, который оценен в Китае в 465, 510…
Realme GT5 Pro представят 7 декабря …
Компания Realme раскрыла дату релиза флагманского смартфона Realme GT5 Pro. Презентация состоится в Китае…
Инсайдер рассекретил Samsung Galaxy S24 …
Авторитетный информатор Эван Бласс раздобыл рекламный буклет флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24, р…
Huawei Mate 60 бьет рекорды продаж в Китае …
В прошлом году мы писали о том, что флагманские смартфоны Huawei Mate 60 вызвали ажиотаж на родном для пр…
Объявлена дата выхода флагмана OPPO Find X7…
Компания OPPO объявила, что презентация флагманских смартфонов Find X7 состоится в Китае 8 января. По пре…
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024Недорогой смартфон для ребенка. Обзор Tecno Spark Go 2024
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Обзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценойОбзор HONOR X9a. Яркий экран, 64 Мп камера, премиальное исполнение с доступной ценой

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor