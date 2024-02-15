Nothing Phone (2a) порадует ценой

В сети появилась информация о ценах на смартфон Nothing Phone (2a), который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат будет даже дешевле, чем первое поколение устройства. За вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти в Европе попросят 350 евро, а версия на 12/256 ГБ будет стоить 400 евро.

По предварительным данным, смартфон оснастят поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт, 4-нм однокристальной системой MediaTek Dimensity 7200 с тактовой частотой до 2.8 ГГц и графикой Mali-G610 MP4, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Samsung ISOCELL GN9 оптического размера 1/1,5" с 1-мкм пикселями) и 50 Мп (ультраширик на датчике JN1 формата 1/2,76" и пикселями 0,64 мкм, селфи-камерой на 32 Мп (Sony IMX615, как в OnePlus 10), 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2412:1084 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, а также черной и белой расцветками.