Ноутбук ASUS VivoBook Flip 14 получил поддержку стилуса

Компания ASUS представила ноутбук-трансформер VivoBook Flip 14 (TP470), который появится в российской продаже уже этой осенью. Новинку оснастили 14-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, который можно раскрывать на 360 градусов, поддержкой активного пера ASUS Pen, платформой Intel Tiger Lake вплоть до процессора Core i7-1165G7 с графикой Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X-4266, твердотельным накопителем PCIe SSD на 1 ТБ, модулями Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6, интерфейсами Thunderbolt 4 USB-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 2.0 и HDMI, панелью NumberPad 2.0 в тачпаде (опция), аудиосистемой Harman Kardon и массой 1,5 кг.

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