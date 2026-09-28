Ноутбук Colorful P15E оценили в 940 долларов

Компания Colorful пополнила ассортимент ноутбуков моделью P15E из линейки Panda. Новинку оснастили 8-ядерным 12-поточным процессором Intel Core i5-13420H c тактовой частотой от 2,1 ГГц до 4,6 ГГц в режиме Turbo Boost, 12 МБ кэш-памяти и энергопотреблением до 45 Вт, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 3.0 вместимостью 512 ГБ, 15-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 144 Гц, а также поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составила эквивалент 940 долларов.