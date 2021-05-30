Ноутбук Cyberpower Tracer III Evo HDR-600 оценен в $1420

Компания Cyberpower пополнила ассортимент геймерских ноутбуков моделью Tracer III Evo HDR-600, которая построена на процессорах Intel Core 9-го поколения. Новинка характеризуется 6-ядерным 12-поточным чипом Core i7-9750H семейства Coffee Lake с тактовой частотой от 2,6 ГГц до 4,5 ГГц, 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920:1080 точек и кадровой частотой 144 Гц, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 ГБ памяти, до 32 ГБ ОЗУ DDR4-2666, двумя твердотельными накопителями формата М.2, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, сетевым контроллером Gigabit Ethernet (RJ-45), разъемами HDMI и DisplayPort, интерфейсами Thunderbolt 3, USB 3.1 Gen1 Type-A и USB 3.1 Gen2 Type-A, размерами 356,4:233,6:20,5–21,4 мм, массой 1,85 кг и предустановленной ОС Windows 10 Home. Ноутбук появится в продаже по цене от 1420 долларов.