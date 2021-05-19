Ноутбук Huawei MateBook 16 получил 2,5-экран

Сегодня компания Huawei представила не только наушники FreeBuds 4, но и ноутбук MateBook 16. Новинку оснастили 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2520:1680 пикселей (формат 2,5K), соотношение сторон 3:2, сертификацией TÜV Rheinland, заводской калибровкой (DeltaE = 1) и 100% охватом цветовой палитры sRGB, двумя 75-мм вентиляторами и двумя изогнутыми медными тепловыми трубками, поддержкой проводной зарядки на 135 Вт, благодаря которой всего за 15 минут ноутбук можно зарядить для 3,5 часов работы и максимальной автономностью 12,5 часа. MateBook 16 уже появился в китайской продаже. Вариант на шестиядерном чипе Ryzen 5 5600H обойдется в 980 долларов, а версия с процессором Ryzen 7 5800H стоит 1060 долларов.