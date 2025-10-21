Ноутбук Lenovo Lecoo Air 16 Core Edition оценили в 700 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент тонких и лёгких ноутбуков моделью Lecoo Air 16 Core Edition, которая получила корпус толщиной 1 см и массой 1 кг. Новинка также характеризуется 14-ядерным 18-поточным процессором Intel Core Ultra 5 125H с тактовой частотой до 4,5 ГГц и графикой Arc (Alchemist) на базе семи графических ядер Xe, 32 ГБ ОЗУ LPDDR5, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2,5K и кадровой частотой 120 Гц, батареей ёмкостью 60 Втч, бесшовной клавиатурой с цифровым блоком, а также интерфейсами USB Type-C, HDMI и USB Type-A. Ноутбук появится в продаже на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 700 долларов.