Ноутбук Lenovo ThinkBook вышел в России

Компания Lenovo выпустила в России ноутбук ThinkBook, который был представлен в мае этого года. Новинка оснащается 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, яркостью 300 кд/м2, контрастностью 800:1, углом обзора по вертикали 170 градусов, процессорами Intel Core i5-8265U или Core i7-8565U в зависимости от версии, до 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2400, твердотельным накопителем M.2 PCIe до 512 ГБ, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, двумя динамиками мощностью по 2 Вт, интерфейсами HDMI 1.4 и USB Type-C 3.1, а также предустановленной операционной системой Windows 10. Размеры ноутбука равны 307,6:216,4:15,9 мм, а масса – 1,32 кг. ThinkBook оценен от 49 999 рублей.