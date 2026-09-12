Ноутбук Mechrevo Unbounded 14S 2026 Ryzen Edition оценили в 700 долларов

Компания Mechrevo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Unbounded 14S 2026 Ryzen Edition, которая базируется на 8-ядерном 16-поточном чипе AMD Ryzen 7 H 255 с тактовой частотой до 4,9 ГГц и энергопотреблением до 45 Вт. Новинку также оснастили 24 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 512 ГБ, 14-дюймовым матовым экраном с антибликовым покрытием, разрешением 1920:1200 точек (формат Full HD), кадровой частотой 60 Гц и 100% покрытием цветовой палитры sRGB, корпусом массой 1,1 кг и батареей ёмкостью 60 Втч, двумя полнофункциональными интерфейсами USB-C (10 Гбит/с), двумя портами USB-A (5 Гбит/с), разъемом HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена ноутбука на дебютном китайском рынке составила эквивалент 700 долларов.