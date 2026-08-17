ASUS верит в ноутбуки на базе RTX Spark

Партнёры NVIDIA по производству ноутбуков готовят целую серию устройств на базе RTX Spark, которые должны выйти на рынок до конца этого года. В число компаний, заинтересованных в новой платформе, вошла ASUS со своей линейкой ноутбуков ProArt. Во время сессии вопросов и ответов по итогам последнего финансового отчета представители тайваньской компании заявили, что крайне оптимистично оценивают перспективы новинок. Хотя реальные возможности графического процессора RTX Spark пока ещё не удалось оценить, ASUS сообщила, что реакция рынка значительно превзошла прогнозы. Первоначальный объём устройств, который компания планировала выпустить, уже полностью зарезервирован её партнерами по каналам продаж. Поэтому ASUS продолжает размещать дополнительные заказы и рассчитывает на очень высокие продажи в следующем году.

Точные объёмы предварительных заказов ASUS не раскрыла. Тем не менее интерес к ноутбукам с RTX Spark вполне объясним, поскольку новая платформа способна решить сразу несколько проблем, с которыми сталкиваются пользователи современных компьютеров. Например, флагманская потребительская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 оснащена 32 ГБ видеопамяти, чего более чем достаточно для самых требовательных играх. Однако при запуске локальных моделей искусственного интеллекта 32 ГБ видеопамяти уже могут стать серьёзным ограничением, особенно при работе с крупными моделями. RTX Spark призвана решить эту проблему благодаря унифицированной памяти LPDDR5X объёмом до 128 ГБ.