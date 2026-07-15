Представлена версия ноутбука MSI Titan 16 AI с Core Ultra 9 285HX и RTX 5080

Компания MSI объявила о выпуске новой конфигурации игрового ноутбука Titan 16 AI, который базируется на 24-ядерном процессоре Intel Core Ultra 9 285HX с тактовой частотой до 5,1 ГГц, встроенным NPU и графикой Arc Graphics. Новинку также оснастили графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 240 Гц, максимальной яркостью 500 нит и 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3, системой охлаждения с двумя вентиляторами и шестью тепловыми трубками, металлической крышкой корпуса, полноразмерной клавиатурой с 24-зонной RGB-подсветкой, батареей ёмкостью 90 Втч с поддержкой быстрой зарядки USB Power Delivery 3.1, двумя интерфейсами Thunderbolt 5, портом HDMI 2.1, поддержкой Wi-Fi 6E, веб-камерой разрешением 1080p с шторкой конфиденциальности, микрофонами и двумя динамиками с сертификацией Hi-Res Audio. Цена данной версии на дебютном китайском рынке составила эквивалент 2630 долларов.