Представлен ноутбук Lenovo Xiaoxin Air 14 Soft Light Edition 2026

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Xiaoxin Air 14 Soft Light Edition 2026, которая базируется на чипах Intel Core Ultra 5 226V или Core Ultra 7 256V. Новинку также оснастили 16 ГБ ОЗУ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти, стабильной производительностью на уровне 28 Вт, 14-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 400 нит, 100% покрытием цветовой палитры sRGB, матовым антибликовым покрытием и поддержкой DC Dimming для снижения мерцания, батареей ёмкостью 65 Втч, комплектной 65-Вт зарядкой через разъем USB Type-C, корпусом толщиной 12,9 мм и массой 1,14 кг, а также тремя полнофункциональными интерфейсами USB Type-C. Ноутбук оценен на дебютном китайском рынке от 925 до 1175 долларов в зависимости от конфигурации.