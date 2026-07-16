Представлен ноутбук System76 Adder Pro с Core Ultra 7 356H

Компания System76 пополнила ассортимент ноутбуков моделью Adder Pro, которая базируется на 16-ядерном 16-поточном процессоре Intel Core Ultra 7 356H с максимальной частотой 4,7 ГГц и встроенной графикой Xe3 Graphics. Новинку также оснастили 15,3-дюймовым экраном с разрешением 1600p, частотой обновления изображения 165 Гц и максимальной яркостью 500 кд/кв.м, графическими адаптерами NVIDIA RTX 5060 Laptop и RTX 5070 Laptop в зависимости от конфигурации, от 16 до 96 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью от 1 до 4 ТБ, поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, аккумулятором ёмкостью 60 Втч, слотом для второго SSD и корпусом массой 1,6 кг. Цена ноутбука составляет от 2680 до 5270 долларов в зависимости от конфигурации.

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