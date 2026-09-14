Ноутбук Mechrevo Canglong 16 Ultra на Ryzen 9 оценили в 4500 евро

Компания Mechrevo пополнила ассортимент игровых ноутбуков новой конфигурацией модели Canglong 16 Ultra, которая базируется на 16-ядерном 32-поточном процессоре AMD Ryzen 9 9955HX3D с тактовой частотой до 5,4 ГГц. Новинку также оснастили 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, твердотельным накопителем NVMe вместимостью 2 ТБ, графическим адаптером NVIDIA RTX 5090 Laptop, цельнометаллическим корпусом, 16-дюймовым Mini LED-дисплеем с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 300 Гц, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и пиковой яркостью 1200 нит, системой охлаждения с тремя вентиляторами и интерфейсом подключения жидкостного контура, 420-Вт комплектной зарядкой SiC, батареей ёмкостью 99 Втч, комплектной внешней системой водяного охлаждения, полноразмерной клавиатурой RGB-подсветкой портом RJ45, разъемами USB-C 10 Гбит/с и USB-A 5 Гбит/с и 3,5-мм аудиогнездом слева и двумя портами USB-A 5 Гбит/с справа. Цена ноутбука составляет 4500 долларов.