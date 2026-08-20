Ноутбуки Googlebook покажут 15 сентября

Компания Google впервые рассказала о планах по выпуску новых Googlebook ещё в мае, подтвердив, что устройства будут работать под управлением новой операционной системы на базе Android. В начале этого месяца компания также позволила впервые взглянуть на некоторые будущие ноутбуки от компаний-партнёров вроде Lenovo и ASUS, но без особых деталей. А теперь Google разослала журналистам приглашения на официальную презентацию, которая состоится 15 сентября в Нью-Йорке. Мероприятие обещает стать масштабным, поскольку речь пойдёт не только о новых устройствах. Google также представит операционную систему, которую в утечках называли Aluminum OS.

Официальное название платформы пока неизвестно, но компания уже подтвердила, что новая ОС будет теснее связана с Android и построена на том же технологическом стеке. По сути, система станет своеобразным сочетанием Chrome OS и Android с использованием нативной кодовой базы последней. Google обещает устройства премиального уровня, причём в линейке будут представлены ноутбуки разных форм и размеров. При этом все они получат характерную светящуюся панель Glowbar, а первыми партнёрами Google в выпуске таких устройств станут ASUS, HP, Lenovo и Dell. Кроме того, стало известно, что на этом мероприятии производитель даст журналистам вдоволь поработать с новыми ноутбуками, так что стоит ожидать множество публикаций на эту тему. Всё же новинки действительно выглядят очень интересными для фанатов.
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