Ноутбуки Googlebook покажут 15 сентября

Официальное название платформы пока неизвестно, но компания уже подтвердила, что новая ОС будет теснее связана с Android и построена на том же технологическом стеке. По сути, система станет своеобразным сочетанием Chrome OS и Android с использованием нативной кодовой базы последней. Google обещает устройства премиального уровня, причём в линейке будут представлены ноутбуки разных форм и размеров. При этом все они получат характерную светящуюся панель Glowbar, а первыми партнёрами Google в выпуске таких устройств станут ASUS, HP, Lenovo и Dell. Кроме того, стало известно, что на этом мероприятии производитель даст журналистам вдоволь поработать с новыми ноутбуками, так что стоит ожидать множество публикаций на эту тему. Всё же новинки действительно выглядят очень интересными для фанатов.