Ноутбуки на базе NVIDIA RTX Spark появятся осенью

В первую очередь речь идёт о поставщиках систем охлаждения, таких как Chicony, Shuanghong и Jianze, а также производителях высокоскоростных интерфейсов и блоков питания, включая BTA-KY и Delta Electronics. Аналитики считают, что высокий спрос на компьютеры RTX Spark окажет положительное влияние на рынок комплектующих для ПК. При этом стоит понимать, что платформу отправляют в продажу в не самый удачный момент. Суть в том, что сейчас память стоит очень дорого, так что производителям придётся завышать цены на свои компьютеры, а это так или иначе повлияет на спрос. Будь цены на память на уровне 2025 года, новые компьютеры были бы более доступными и, соответственно, популярными среди пользователей со всего мира. Но, конечно, пока что официальные цены ещё не раскрыты — стоит подождать осени и первых презентаций.