Ноутбуки на базе NVIDIA RTX Spark появятся осенью

Первые компьютеры на базе платформы NVIDIA RTX Spark поступят в продажу уже этой осенью — первыми устройства выпустят ASUS и MSI, а затем к ним присоединятся и другие производители. По данным самой NVIDIA, разработка первых компьютеров RTX Spark уже завершена, и их выпуск по-прежнему запланирован на осень 2026 года. И после того, как ASUS и MSI выпустят свои компьютеры, линейку пополнят устройства от Gigabyte и Acer. Кроме того, собственные решения на базе RTX Spark готовят и крупные производители, включая Microsoft, HP и Dell. Ожидается, что запуск новой платформы принесёт значительную выгоду тайваньским производителям компонентов.

В первую очередь речь идёт о поставщиках систем охлаждения, таких как Chicony, Shuanghong и Jianze, а также производителях высокоскоростных интерфейсов и блоков питания, включая BTA-KY и Delta Electronics. Аналитики считают, что высокий спрос на компьютеры RTX Spark окажет положительное влияние на рынок комплектующих для ПК. При этом стоит понимать, что платформу отправляют в продажу в не самый удачный момент. Суть в том, что сейчас память стоит очень дорого, так что производителям придётся завышать цены на свои компьютеры, а это так или иначе повлияет на спрос. Будь цены на память на уровне 2025 года, новые компьютеры были бы более доступными и, соответственно, популярными среди пользователей со всего мира. Но, конечно, пока что официальные цены ещё не раскрыты — стоит подождать осени и первых презентаций.
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