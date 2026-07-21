Alienware представила сразу три геймерских ноутбука

Dell представила в сразу три новых игровых ноутбука Alienware, расширив линейку премиальных устройств для геймеров и создателей контента. В серию вошли Alienware 16X Aurora, Alienware 16 Area-51 и Alienware 18 Area-51, которые получили новейшие процессоры Intel, мобильные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 50 и дисплеи с высокой частотой обновления в разных ценовых категориях. Alienware 16X Aurora ориентирован на пользователей, которым нужен баланс между мобильностью и игровой производительностью. Ноутбук оснащён 16-дюймовым OLED-дисплеем WQXGA с антибликовым покрытием, частотой обновления 240 Гц, временем отклика 0,2 мс, сертификацией HDR True Black 500, пиковой яркостью до 620 нит в режиме HDR и охватом цветового пространства DCI-P3 на уровне 120%.

Alienware 16 Area-51 предназначен для пользователей, которым нужна флагманская производительность в компактном 16-дюймовом корпусе. Ноутбук получил 16-дюймовую OLED-панель WQXGA с антибликовым покрытием, частотой обновления 240 Гц и временем отклика 0,2 мс. А Alienware 18 Area-51 создан для пользователей, которым нужна производительность уровня настольного ПК. Модель получила 18-дюймовый дисплей WQXGA с частотой обновления 300 Гц и временем отклика 3 мс. Она использует те же флагманские компоненты Intel и NVIDIA, что и 16-дюймовая версия, включая возможность установки RTX 5090 Laptop, до 64 ГБ памяти DDR5 и накопителя объёмом до 2 ТБ. Это один из самых производительных ноутбуков на рынке.
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