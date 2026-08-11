Lenovo готовит ноутбук толщиной всего 3 мм

Судя по опубликованным в сети изображениям, компании Lenovo пришлось внести несколько изменений в конструкцию своего нового ультратонкого ноутбука, чтобы разместить на таком корпусе порты USB Type-C. Тонкие ноутбуки становятся всё популярнее благодаря небольшому весу и компактным размерам, которые делают их удобными для постоянного ношения с собой. Соответственно, производители активно конкурируют в этом сегменте, предлагая собственные линейки максимально тонких моделей. Среди них можно выделить Dell XPS, Lenovo ThinkBook и ThinkPad, ASUS ZenBook, HP OmniBook и другие серии.

Однако новая разработкаа Lenovo может вывести эту гонку на новый уровень. Как сообщает издание Windows Latest, компания готовит новый ноутбук ThinkBook под названием Aeroblade. Издание обнаружило это обозначение в маркетинговых материалах устройства, хотя непосредственно на корпусе ноутбука название Aeroblade отсутствует. Судя по изображениям, нижняя часть корпуса выглядит настолько тонкой, что её толщина визуально составляет всего около 3 мм. При этом Lenovo сохранила узнаваемый дизайн ThinkBook, но сделала профиль устройства значительно тоньше по сравнению с существующими моделями серии. Линейка ThinkBook традиционно занимает позицию ниже ThinkPad и ориентирована в том числе на малый бизнес. Такие ноутбуки делают ставку на компактность и небольшой вес, однако Aeroblade, похоже, поднимает эту концепцию на совершенно новый уровень. Вопрос только в цене.