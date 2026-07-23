Apple уже тестирует ноутбук MacBook Ultra

Согласно новому отчёту Bloomberg, Apple планирует выпустить новый базовый MacBook Pro с процессором M6 до конца 2026 года. В этот же период компания, как утверждается, представит и обновлённые модели iMac. Также сообщается, что MacBook Ultra с OLED-дисплеем и поддержкой сенсорного управления выйдет в версиях с экранами 14 и 16 дюймов — его релиз ожидается в период с конца 2026 года до начала 2027 года. Ноутбук будет оснащаться процессорами M5 Pro и M5 Max, но это пока что спорная информация. По данным источников, устройство уже тестируется под управлением macOS 27.1, финальная версия которой должна выйти в конце октября. Это означает, что продажи MacBook Ultra начнутся не раньше этого срока.

В начале 2027 года Apple также намерена представить обновлённый MacBook Air. Позже, ближе к концу года, компания, как сообщается, выпустит полностью переработанный базовый MacBook Pro с процессором M7, а также новый MacBook Neo, построенный на процессоре A19 Pro. Кроме того, MacBook Neo, по информации Bloomberg, будет периодически получать новые цветовые варианты корпуса. Источник также сообщает, что Apple тестирует Mac mini с процессорами M5 Pro и базовым M6, а также новые версии Mac Studio на базе M5 Max и M5 Ultra. Однако сроки их выхода пока не определены, поскольку они зависят от ситуации с поставками чипов памяти. При этом производитель планирует повысить стоимость своих компьютеров, так как цена на оперативную память и SSD планомерно повышается.
Представлен ноутбук Mechrevo Aurora X 2026 на Core Ultra 7 2…
Компания Mechrevo пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Aurora X 2026, которая основана на 18-я…
Представлен ноутбук H3C MegaBook Air на Core Ultra 5 228V…
Компания H3C пополнила ассортимент ноутбуков моделью MegaBook Air, которая может похвастаться прочным кор…
Представлен ноутбук Lenovo Lecoo Air 14 Core Edition на Core…
Компания Lenovo пополнила ассортимент легких ноутбуков моделью Lecoo Air 14 Core Edition, которая основа…
Lenovo выпустила необычную конфигурацию ThinkBook 16p 2026…
Компания Lenovo расширила линейку ноутбуков ThinkBook 16p 2026 новой конфигурацией, ориентированной на ав…
Qualcomm выпустила Snapdragon C для бюджетных ноутбуков…
Несмотря на продолжающийся рост цен на память и ПК в целом, компания Qualcomm представила новую бюджетную…
Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition появился в продаже …
Компания Huawei выпустила в китайскую продажу ноутбук MateBook 14 HarmonyOS Edition, который был представ…
Представлен ноутбук Lenovo ThinkPad T14p 2026 на Core Ultra …
Компания Lenovo представила новую версию ноутбука ThinkPad T14p 2026, которая базируется на 16-ядерном пр…
Dell представила новый доступный ноутбук XPS 13…
Компания Dell официально представила новый ноутбук XPS 13 — культовая линейка представляет собой доступну…
GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot обзор и тесты ноутбука с GeForce RTX 5070
iRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работыiRU Tactio 23.8 обзор, тесты и опыт эксплуатации моноблока для учебы и работы
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7
Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбукОбзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбук
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor