Apple уже тестирует ноутбук MacBook Ultra

В начале 2027 года Apple также намерена представить обновлённый MacBook Air. Позже, ближе к концу года, компания, как сообщается, выпустит полностью переработанный базовый MacBook Pro с процессором M7, а также новый MacBook Neo, построенный на процессоре A19 Pro. Кроме того, MacBook Neo, по информации Bloomberg, будет периодически получать новые цветовые варианты корпуса. Источник также сообщает, что Apple тестирует Mac mini с процессорами M5 Pro и базовым M6, а также новые версии Mac Studio на базе M5 Max и M5 Ultra. Однако сроки их выхода пока не определены, поскольку они зависят от ситуации с поставками чипов памяти. При этом производитель планирует повысить стоимость своих компьютеров, так как цена на оперативную память и SSD планомерно повышается.