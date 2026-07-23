Apple уже тестирует ноутбук MacBook Ultra

Согласно новому отчёту Bloomberg, Apple планирует выпустить новый базовый MacBook Pro с процессором M6 до конца 2026 года. В этот же период компания, как утверждается, представит и обновлённые модели iMac. Также сообщается, что MacBook Ultra с OLED-дисплеем и поддержкой сенсорного управления выйдет в версиях с экранами 14 и 16 дюймов — его релиз ожидается в период с конца 2026 года до начала 2027 года. Ноутбук будет оснащаться процессорами M5 Pro и M5 Max, но это пока что спорная информация. По данным источников, устройство уже тестируется под управлением macOS 27.1, финальная версия которой должна выйти в конце октября. Это означает, что продажи MacBook Ultra начнутся не раньше этого срока.

В начале 2027 года Apple также намерена представить обновлённый MacBook Air. Позже, ближе к концу года, компания, как сообщается, выпустит полностью переработанный базовый MacBook Pro с процессором M7, а также новый MacBook Neo, построенный на процессоре A19 Pro. Кроме того, MacBook Neo, по информации Bloomberg, будет периодически получать новые цветовые варианты корпуса. Источник также сообщает, что Apple тестирует Mac mini с процессорами M5 Pro и базовым M6, а также новые версии Mac Studio на базе M5 Max и M5 Ultra. Однако сроки их выхода пока не определены, поскольку они зависят от ситуации с поставками чипов памяти. При этом производитель планирует повысить стоимость своих компьютеров, так как цена на оперативную память и SSD планомерно повышается.