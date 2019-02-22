Новая VR гарнитура HTC Vive Focus Plus

Компания HTC представила новую VR гарнитуру HTC Vive Focus Plus с шестью степенями свободы движения (6 DoF).

Она может отслеживать ваше движение при перемещении в трехмерном пространстве. Спецификации нового Vive Focus Plus включают процессор Qualcomm Snapdragon 835, дисплей 3K AMOLED (2880 x 1600 пикселей), платформу микропрограмм Vive Wave и возможность подключения к интернет-магазину HTC Viveport, который объединяет все приложения HTC с поддержкой VR.

Для контроллеров новой гарнитуры также не требуется регулярная повторная калибровка, и они включают как чувствительные к прикосновению области, так и аналоговые триггеры для выполнения действий внутри гарнитуры.