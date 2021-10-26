Новая автономная VR-гарнитура Pimax Reality 12K

Компания Pimax представила свою новую и новейшую гарнитуру виртуальной реальности Reality 12K QLED по цене 2399 долларов. Гарнитура предлагает разрешение 5,7K на на каждый глаз и поле обзора 200 градусов. Для обеспечения изображения высокого разрешения гарнитура Reality VR оснащена двумя ЖК-панелями HDR 5620 × 2720 200 Гц с мини-светодиодной подсветкой и слоем квантовых точек.

Pimax Reality 12K QLED будет официально запущена в четвертом квартале 2022 года по цене 2399 долларов. Команда VR Focus подробнее расскажет о характеристиках гарнитуры. Как только станет доступна более подробная информация.

Reality 12K QLED будет иметь предполагаемое разрешение QLED 12K с мини-светодиодным дисплеем (1200 PPI) с максимальной частотой обновления 200 Гц - это при подключении к ПК. Pimax разработала «систему бионических линз», которая сочетает в себе конструкции линз Френеля и асферических линз, обеспечивающих 35 PPD в центре благодаря асферическому элементу, в то время как секция Френеля обеспечивает более широкий обзор.