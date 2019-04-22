Новая беспроводная акустическая система UBON SP-45 Pro Power

Компания UBON представила новую беспроводную акустическую систему UBON SP-45 Pro Power.

Эта акустическая система имеет цилиндрическую привлекательную форму со встроенной подставкой. Благодаря своей компактной конструкции устройство можно легко носить с собой. Что касается цены, динамик серии UBON SP-45 Pro Power доступен по цене 38 долларов. Аудиоустройство обеспечивает непрерывное резервное питание до 8 часов, в диапазоне частот от 20 Гц до 25 КГц. UBON SP-45 поставляется с множеством возможностей подключения. Вы можете выполнить беспроводное сопряжение от смартфона или ноутбука, через Bluetooth или выбрать для воспроизведения музыки кабель Aux и TF. Аудиоустройство поставляется в шести различных вариантах дизайна.