Новая беспроводная игровая мышь Razer Naga Pro

Razer анонсировала беспроводную игровую мышь Naga Pro, последнее дополнение к своей линейке беспроводных устройств HyperSpeed, которая уже включает в себя Razer Viper Ultimate , Basilisk Ultimate и Basilisk X HyperSpeed.

Razer Naga Pro имеет три сменные боковые панели с различными раскладками кнопок, что позволяет использовать его для различных жанров, от шутеров от первого лица до MMO и MOBA.

Боковые панели имеют две, шесть или 12 программируемых кнопок, а панель с шестью кнопками представляет собой недавно разработанный макет. Каждый макет предназначен для использования в определенном игровом жанре. Например, двухкнопочная панель предназначена для игроков FPS, шестикнопочная - для королевских битв или MOBA, а 12-кнопочная - для игр MMO и RTS. Боковая пластина с двумя кнопками также имеет прорезиненные края, чтобы обеспечить лучший захват в разгар перестрелки.

Razer заявляет, что автономность мыши составит до 100 часов без подзарядки по беспроводному соединению 2,4 ГГц или до 150 часов по Bluetooth.
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