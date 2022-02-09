Новая док-станция TS4 Thunderbolt 4 от CalDigit имеет наибольшее количество портов за всю историю

CalDigit производит самые большие и лучшие док-станции Thunderbolt в мире, а теперь она представила новую станцию Thunderbolt 4 которая предлагает колоссальные 18 портов для работы с любым аксессуаром.

В то время как старая флагманская док-станция TS3 Plus компании имела только два порта Thunderbolt один для подключения к компьютеру и один для последующих устройств и один обычный порт USB-C, TS4 значительно повышает ставку с тремя портами Thunderbolt 4 один для подключения компьютера к док-станции и два нисходящих, в дополнение к двум портам USB-C один из которых обеспечивает мощность 20 Вт, а другой — 7,5 Вт.

Наиболее заметным отсутствием является порт HDMI, хотя, учитывая акцент TS4 на Thunderbolt, имеет смысл, что док-станция больше ориентирована на устройства с большим количеством портов Thunderbolt которые более универсальны и позволяют подключать аксессуары, такие как SSD, чем это делает HDMI. CalDigit отмечает, что клиенты, желающие подключить дисплей HDMI, могут использовать активный адаптер HDMI-DisplayPort или просто использовать кабель HDMI-USB-C. Что касается фактического подключения дисплеев, здесь есть много вариантов, в зависимости от того, какие порты есть на вашем компьютере и какую операционную систему вы используете. Помимо новых портов, дизайн CalDigit TS4 во многом такой же, как и у его предыдущих док-станций Thunderbolt — большой алюминиевый блок с множеством удобных портов.