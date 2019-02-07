Новая гарнитура виртуальной реальности HP Copper

Согласно отчету Road to VR, HP работает над новой гарнитурой виртуальной реальности, которая станет частью программы Microsoft Mixed Reality.

Гарнитура под кодовым названием Copper все еще разрабатывается, но обещает дисплей с высоким разрешением и более удобный, эргономичный дизайн, чем предыдущие модели компании. По имеющимся сведениям, гарнитура будет иметь два дисплея с разрешением 2160 x 2160 на каждый глаз. Помимо создания лучшего дисплея в мир виртуальной реальности, HP также работает над улучшением дизайна своей гарнитуры. HP планирует продвигать гарнитуру Copper как потребительский и профессиональный корпоративный продукт.