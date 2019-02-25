Новая гарнитура виртуальной реальности M400 Smart Glasses

Сегодня, компания Vuzix, анонсировала гарнитуру виртуальной реальности M400 Smart Glasses, которые будут представлены на конгрессе Mobile World в Барселоне.

Они станут одними из первых гарнитур на платформе Qualcomm Snapdragon XR1, когда они появятся на рынке в конце этого года. Эта гарнитура будет работать на платформе Android и будет иметь подключение по USB-C. M400 Smart Glasses будет иметь встроенный GPS, панель поддержки мульти-пальца и лучшее шумоподавление. Чипсет Snapdragon XR-1 предлагает многоядерный процессор на базе ARM и AI-движок Qualcomm. Это позволит обрабатывать алгоритмы машинного обучения на устройстве, что обеспечивает превосходный опыт дополненной реальности.