Новая игровая экипировка периферии Razer в стиле Stormtrooper

2019-05-03, Автор - Anna; Продукт - Razer Stormtrooper; [33]
Компания Razer вместе с Lucasfilm представили специальную коллекцию игровой периферии в стиле Imperial Stormtrooper.

Они включают в себя механическую клавиатуру Razer BlackWidow Lite, беспроводную мышь Razer Atheris и коврик для игровой мыши Razer Goliathus Extended стилизованные под культовую бело-черную тему Stormtrooper.

Механическая клавиатура BlackWidow Lite стоит $ 99,99 и оснащена верхней пластиной в стиле штурмовика, черно-белым плетеным кабелем и имперским гребнем на клавише Escape. Razer Atheris продается по цене $ 59,99, а завершает коллекцию коврик Goliathus стоимостью $ 34,99. Периферийные устройства будут доступны 3 мая на сайте Razer.com

Комментарии:
Meural Canvas отображает миллиарды долла...
Meural Canvas отображает миллиарды доллаУстройства для умного дома - это еще одна важная вещь. Netgear запускает Meural Canva - цифровую фоторамк...
Представлен Vivo Y17 с аккумулятором на ...
Представлен Vivo Y17 с аккумулятором на Официально представлен мобильный телефон среднего класса Vivo Y17. Он оснащен большой батареей 5000 мА·ч ...
Топовый смартфон Moto Z4 Force получит п...
Топовый смартфон Moto Z4 Force получит пВ сети появились подробности о смартфоне Moto Z4 Force, который станет более продвинутой версией модели M...
Флагманский смартфон Honor 20 Pro показа...
Флагманский смартфон Honor 20 Pro показаПрофильное издание Slashleaks поделилось фотографиями передней панели смартфона Honor 20 Pro, который еще...
Представлена материнская плата ASUS ROG ...
Представлена материнская плата ASUS ROG Компания ASUS пополнила ассортимент материнских плат моделью ROG Strix B365-G Gaming, которая подойдет дл...
Samsung Galaxy M40 получит SoC Snapdrag...
Samsung Galaxy M40 получит SoC SnapdragВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy M40, котор...
Игра World of Goo стала бесплатной в Epi...
Игра World of Goo стала бесплатной в EpiEpic Games продолжает заманивать игроков в свой магазин бесплатными играми, и в этот раз геймеры могут за...
Xiaomi решила заняться производством мон...
Xiaomi решила заняться производством монКитайская компания Xiaomi уже давно выпускает телевизоры и ноутбуки, а теперь решила освоить новое направ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор SVEN PS-330. Портативная акустическая система с Bluetooth Обзор SVEN PS-330. Портативная акустическая система с Bluetooth
Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Motorola Moto G7 PlayОбзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Motorola Moto G7 Play
Обзор SteelSeries Rival 300S. Обновленная мышка с точным оптическим сенсоромОбзор SteelSeries Rival 300S. Обновленная мышка с точным оптическим сенсором
Обзор Vizant-220. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPSОбзор Vizant-220. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS
Обзор Huawei P30 Pro. Снова лучший камерафон?Обзор Huawei P30 Pro. Снова лучший камерафон?
Предварительный обзор Vivo Z3x. Стильный...
Предварительный обзор Vivo Z3x. СтильныйВ последнее время мы начали привыкать к тому, что современные смартфоны стоят крайне дорого и ничего с эт...
Обзор Techwars Deathmatch. Война роботов...
Обзор Techwars Deathmatch. Война роботовТема роботов многим близка и уже множество разработчиков попробовали реализовать свои проекты в этом сетт...
Предварительный обзор Dell Alienware m17...
Предварительный обзор Dell Alienware m17Подавляющее большинство пользователей привыкло к тому, что для рабочих задач подходит исключительно MacBo...
Обзор Sea of Thieves. Лучший пиратский б...
Обзор Sea of Thieves. Лучший пиратский бНужно понимать, что Sea of Thieves вышла в конце марта 2018 года, а мы делаем обзор на нее только сейчас,...
Предварительный обзор Corsair IronClaw R...
Предварительный обзор Corsair IronClaw RБуквально недавно мы критиковали игровую мышку от компании Corsair за то, что она стоит 70 долларов, хотя...
Обзор Steamcraft. Строим машины смерти...
Обзор Steamcraft. Строим машины смертиИгровые проекты от крупных студий достаточно быстро надоедают по одной простой причине — в них нет возмож...
Предварительный обзор Corsair Glaive RGB...
Предварительный обзор Corsair Glaive RGBИгровая периферия довольно сильно изменилась буквально за пару лет. Еще в 2017 году мы радовались красиво...
Обзор Fade to Silence. Выживаем в снегах...
Обзор Fade to Silence. Выживаем в снегахИгры про выживание с каждым годом становятся все интереснее и интереснее. Разрабочики научились лучше пер...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Vie...
Предварительный обзор Samsung Galaxy VieМногие пользователи считают, что на рынке планшетных компьютеров сейчас серьезный застой. И с этим мнение...
Обзор OLL.TV. Телевизор в твоем смартфон...
Обзор OLL.TV. Телевизор в твоем смартфонВ последнее время мы перестали тратит свое время на просмотр телевизора, так как кабельное телевидение оч...
Предварительный обзор GIGABYTE Aero 15 C...
Предварительный обзор GIGABYTE Aero 15 CТехнологии не стоят на месте и постепенно продвигаются вперед, предоставляя пользователям гораздо больше ...
Dell представила игровые ноутбуки и ПК н...
Dell представила игровые ноутбуки и ПК н25 апреля в Москве прошла презентами новых игровых ноутбуков Dell G5 15 (5590) и G7 17 (7790), стационарн...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor