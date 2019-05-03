Новая игровая экипировка периферии Razer в стиле Stormtrooper

Компания Razer вместе с Lucasfilm представили специальную коллекцию игровой периферии в стиле Imperial Stormtrooper.

Они включают в себя механическую клавиатуру Razer BlackWidow Lite, беспроводную мышь Razer Atheris и коврик для игровой мыши Razer Goliathus Extended стилизованные под культовую бело-черную тему Stormtrooper.

Механическая клавиатура BlackWidow Lite стоит $ 99,99 и оснащена верхней пластиной в стиле штурмовика, черно-белым плетеным кабелем и имперским гребнем на клавише Escape. Razer Atheris продается по цене $ 59,99, а завершает коллекцию коврик Goliathus стоимостью $ 34,99. Периферийные устройства будут доступны 3 мая на сайте Razer.com