Новая игровая мышь от Microsoft

Microsoft анонсировала Pro IntelliMouse - проводную игровую мышь с пользовательским датчиком PixArt PAW 3389 Pro-MS. Обладая до 16 000 точек на дюйм (с шагом 50 DPI) и частотой обновления 12 000 кадров в секунду, новая Pro IntelliMouse представляет собой 5-кнопочную мышь с левой и правой кнопками, использующими коммутаторы Omron с рейтингом 20 миллионов кликов. Две боковые кнопки находятся слева от Pro IntelliMouse, что означает, что устройство предназначенная для правшей.

Существует множество настроек с помощью программного обеспечения Microsoft Mouse и Keyboard Center. Вы также можете настроить игровые макросы и ярлыки, чтобы, быстро уменьшить DPI или сделать поворот на 180 градусов одним щелчком мыши. Как и в большинстве периферийных устройств Microsoft PC мышь имеет достойное качество сборки и оснащена высококачественным плетеным кабелем. Поставки стартуют в Китае 12 декабря.