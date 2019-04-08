Новая карта захвата Razer Ripsaw HD

Компания Razer выпустила новую карту захвата Ripsaw HD.

Она очень похожа на прошлую версию и по-прежнему выдает несжатый канал 1080p, 60FPS для ваших потоков живой игры, но теперь он включает пропускную способность 4K 60FPS, поэтому вы сможете играть с гораздо более высоким разрешением. Внешняя карта, как никогда ранее, проста в управлении и в дизайне, разъемы HDMI и 3,5 мм обеспечивают аудиовизуальный вход и выход, а также USB-соединение. Ожидается что Ripsaw HD поступит в продажу 11 апреля по цене 159 долларов через веб-сайт Razer.