Новая карта захвата Razer Ripsaw HD

2019-04-08, Автор - Ganibal; Продукт - Razer Ripsaw HD; [57]
Компания Razer выпустила новую карту захвата Ripsaw HD.

Она очень похожа на прошлую версию и по-прежнему выдает несжатый канал 1080p, 60FPS для ваших потоков живой игры, но теперь он включает пропускную способность 4K 60FPS, поэтому вы сможете играть с гораздо более высоким разрешением. Внешняя карта, как никогда ранее, проста в управлении и в дизайне, разъемы HDMI и 3,5 мм обеспечивают аудиовизуальный вход и выход, а также USB-соединение. Ожидается что Ripsaw HD поступит в продажу 11 апреля по цене 159 долларов через веб-сайт Razer.

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