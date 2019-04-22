Новая линейка колонок от компании Honeywell

Компания Honeywell вошла в категорию аудио с выпуском серии динамиков ProSound, а именно ProZeta, ProAlpha и ProZoe в Индии.

Динамики высокого разрешения Honeywell ProAlpha оснащены высококачественным усилением, а также включают в себя поддержку нескольких пресетов для различных применений. Они поставляются с активным сабвуфером, имеют номинальную мощность 2000-4000 Вт, частотную характеристику от 40 Гц до 120 Гц и максимальное значение SPL 134 дБ. Серия Honeywell ProZeta обеспечивает чистый звук в удобных для транспортировки и настройки моделях, которые подходят для диджеев. Она поставляется с процессором DSP, технологией Active line array и Bi-усиленным корпусом и поддерживает три цифровых пресета, а именно: Flat, Music и User. Серия динамиков ProZoe предлагает отличное качество звука с технологией активного линейного массива премиум-класса. Они доступны в универсальных корпусах, разработанных, чтобы удовлетворить внутренним и наружным требованиям. Серия ProZoe поставляется с 32-разрядным процессором DSP и программным обеспечением для максимального увеличения встроенного процессора DSP.