Новая линейка звуковых панелей от компании LG

LG анонсировала свою последнюю линейку звуковых панелей - SL10YG, SL9YG и SL8YG.

Новые динамики поддерживают Google Assistant и поддерживают аудиотехнологию Dolby Atmos. Саундбары будут продемонстрированы на предстоящей мега-выставке CES 2019, которая начнется 8 января в Лас-Вегасе. Новые колонки сделаны в сотрудничестве с Meridian Audio. Используя технологию Meridian UpMix, звуковые панели могут микшировать двухканальный звук в несколько отдельных каналов без каких-либо искажений и улучшать качество звука, повышая частоту вокала и ведущих инструментов.