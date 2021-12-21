Новая материнская плата AMD X670 будет иметь чипы платы от B650

AMD разрабатывает наборы микросхем для материнских плат в сотрудничестве с тайваньской дизайнерской фирмой ASMedia. Обычно они разрабатывают несколько типов наборов микросхем, охватывающих сегменты материнских плат младшего, среднего и высокого уровня. Тем не менее, похоже, что сегмент материнских плат высокого класса может быть заполнен тем же кремнием, что и средний сегмент.

Как отмечается материнская плата AMD X670 может представлять собой многочиповый модуль (MCM), включающий два набора микросхем среднего уровня B650. Комбинация двух кристаллов B650 образует набор микросхем X670 и именно это AMD может заставить производителей материнских плат использовать. При этом форм-фактор материнской платы Mini-ITX может оказаться сложной задачей при проектировании и производстве, а это означает, что пакет микросхем X670 может быть довольно обширным. Этот слух, конечно, следует воспринимать с большой долей скептицизма, поскольку мы не знаем, как это будет работать. Однако с финансовой точки зрения это имеет смысл, поскольку AMD не нужно будет разрабатывать и запрашивать производство для дополнительного варианта материнских плат.
Комментарии и отзывы AMD X670
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