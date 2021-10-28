Новая материнская плата EK-Quantum MSI MPG Z690 Carbon EK X D-RGB

EK, производитель оборудования с жидкостным охлаждением премиум-класса, и MSI, ведущий игровой бренд в мире, снова объединились, чтобы выпустить материнскую плату MSI CARBON нового поколения и комбинированный моноблок EK-Quantum.

Совершенно новый EK-Quantum MSI MPG Z690 CARBON EK X D-RGB основан на новейшем чипсете Z690 и поддерживает процессоры Intel Alder Lake 12-го поколения, эта материнская плата предлагает беспрецедентное охлаждение для процессора, секции VRM и первого слота m.2. SSD благодаря специально разработанному моноблоку.

Команда инженеров мирового класса MSI и ведущие инженеры-термисты EK работали вместе, чтобы улучшить решение предыдущего поколения и принести еще больше преимуществ новейшей платформе Intel Alder Lake. MPG Z690 Carbon EK X обеспечивает максимальную производительность без шумной среды, предоставляя вам бесчисленные часы непрерывного игрового процесса, контролируя поток в вашем контуре с помощью встроенного индикатора потока. И чтобы убедиться, что ваша первая сборка пройдет без сбоев, в комплект был включен тестер EK-Leak Tester.

Эту материнскую плату отличает уникальный дизайн в сочетании с моноблоком, который эстетично вписывается в нее. Рисунок из углеродного волокна призван напоминать всем заядлым геймерам о том, что главное в играх - раздвигать границы. Мощная система подачи питания 18 + 1 + 1 обеспечивает стабильное питание ЦП с 18 из интеллектуальных каскадов питания 75 А, питающих ядро ​​ЦП, встроенный графический процессор и системный агент. Абсолютно массивная система подачи энергии позволяет невероятно разгоняться и, по сути, значительно повышать производительность, единственным недостатком которой является повышенное тепловыделение. Вот тут-то и вступает в дело моноблок EK - он охлаждает не только ЦП, но и систему подачи энергии.

Моноблок оснащен встроенным индикатором потока, который позволит вам визуально контролировать поток и при необходимости регулировать скорость насоса. Он также сообщит вам, если поток каким-либо образом затруднен. Моноблок также обеспечивает охлаждение основного твердотельного накопителя m.2, обеспечивая максимальную скорость чтения / записи даже при длительной нагрузке, чтобы убедиться, что все максимально прохладно и работает в пиковых условиях.
Комментарии и отзывы EK-Quantum MSI MPG Z690 Carbon EK X D-RGB
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