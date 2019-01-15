Новая материнская плата EVGA Z390 Dark

EVGA начала приём заказов на материнскую плату Z390 Dark. Это совершенно новая материнская плата E-ATX, вооруженную до зубов функциями для экстремального оверклокинга.

Компания отказалась от двух слотов DIMM. Вместо этого плата будет поддерживать только до 32 ГБ двухканальной памяти DDR4. Тем не менее, слоты DIMM также являются одной из самых отличительных особенностей платы. Они не идут параллельно правому краю, как обычно. EVGA повернул разъем процессора на 90 градусов против часовой стрелки, освободив место для слотов памяти. Пространство справа, которое обычно занято слотами DIMM, теперь занято набором переключателей, ориентированных на разгон, в том числе тройной переключатель выбора BIOS, переключатель медленного режима и переключатели для отключения отдельных слотов PCIe во время устранения неполадок.

К достоинствам Z390 Dark производитель также относит 17-фазную систему питания, которая в свою очередь охлаждается большим радиатором. Новинка может похвастаться 10-слойной печатной платой с позолоченной экранирующей кромкой. В верхней части расположены разъемы ProbeIT для подключения цифрового мультиметра и контроля напряжения в режиме реального времени. EVGA Z390 Dark имеет два гигабитных порта Intel для локальной сети, которые поддерживают совместную работу, и Wi-Fi 802.11ac, который обеспечивается чипом Intel Wireless-AC 9560. Новинка оценена в в 500 долларов.