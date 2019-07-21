Новая материнская плата Micro-ATX с чипсетом Intel B365 на Biostar

Biostar анонсировала новую материнскую плату на базе чипсета Intel B365. B365MHC является базовой моделью в формате micro-atx. Предназначена для легкого использования, такого как просмотр веб-страниц и обработка текста.

Два слота dimm позволяют использовать до 32 ГБ памяти ddr4 с максимальной (официально) поддерживаемой скоростью 2666 МГц. Разъем lga 1151 поддерживает восьмое и девятое поколение процессоров Intel Core. С точки зрения хранения, есть четыре sata и один слот m.2, который использует pci express. Также можно хранить память Intel Optane на плате.

Шесть портов usb-a, четыре из которых поддерживают usb 3.1 (gen 1, 5 Гбит / с). В левом углу два разъема PS / 2 для мыши и клавиатуры. Кроме того, есть HDMI, VGA, Ethernet и три аудиопорта.