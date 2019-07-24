Новая мощная модель от HONOR 9X Pro

Тройная основная камера новинки состоит из сенсоров на 48, 16 и 2 мегапикселя, за съёмку селфи и видеосвязь отвечает 16-мегапиксельная фронталка на выдвижном механизме. Смартфон оснастили слотом для карт памяти microSD 3,5-мм аудиоразъемом и сканером отпечатков пальцев на боковой грани корпуса. Размеры устройства — 163,1 х 77,2 х 8,8 мм, вес — 206 граммов.Аппарат под кодовым номером HLK-AL00 получит 6,59-дюймовый дисплей без выреза с разрешением 2340х1080 пикселей. HONOR 9X Pro на базе мобильной платформы Kirin 810 получит конфигурации памяти 8/128 ГБ и 8/256 ГБ, ёмкость аккумулятора с функцией быстрой зарядки составит 4000 мАч. В качестве операционной системы производитель выбрал Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой EMUI 9.1.1.Стоимость смартфона составит 439 долларов.