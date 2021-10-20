Новая подставка Google Pixel Stand 2-го поколения

Google представил беспроводное зарядное устройство Pixel Stand 2-го поколения, и оно уже поступило в продажу в интернет-магазине компании. Новая подставка Google Pixel Stand - это беспроводное зарядное устройство с поддержкой Qi, которое может заряжать Pixel 6 и 6 Pro до 23 Вт, а обычные телефоны с поддержкой Qi - до 15 Вт. Есть встроенный охлаждающий вентилятор, который, как заявляет Google, практически бесшумный.

Google питает зарядное устройство через порт USB-C мощностью 30 Вт и кабелем длиной 1,5 м с подставкой Pixel Stand (2-го поколения), а сама подставка весит всего 71 г. Он сделан из переработанного ТПУ и поликарбоната.

Pixel Stand переводит Pixel 6 в портретную ориентацию, чтобы было удобнее контролировать и взаимодействовать с устройствами умного дома Nest.
Комментарии и отзывы Google Pixel Stand
Ультракороткофокусный лазерный проектор XGIMI Aura 4K…
Ультракороткофокусный лазерный проектор XGIMI Aura 4KКомпания XGIMI создала новый ультракороткофокусный лазерный 4K проектор под названием Aura, который тепер…
Обзор Anker PowerWave Magnetic Pad. Беспроводное зарядное ус…
Обзор Anker PowerWave Magnetic Pad. Беспроводное зарядное усСогласно инсайдам, одним из нововведений следующего поколения iPhone станет усиление силы магнитного соед…
Обзор Orico MPH-WH. Держатель для смартфона…
Обзор Orico MPH-WH. Держатель для смартфонаСегодня мы рассмотрим вопрос удобного размещения смартфона на рабочем месте. Тестируемый Orico MPH-WH буд…
Travel Adapter Agile первый в мире адаптер для путешествий с…
Travel Adapter Agile первый в мире адаптер для путешествий сОдним из недостатков использования электроники в поездке является выяснение того, какой тип вилки подходи…
Выпущен Hohem iSteady Q Selfie Stick с многофункциональными …
Выпущен Hohem iSteady Q Selfie Stick с многофункциональными Hohem представил свою первую стабилизирующую селфи-палку - iSteady Q Stick, сочетающую четыре разных режи…
Док-станция Acer D501 Chromebook USB-C…
Док-станция Acer D501 Chromebook USB-CПользователи Chromebook, желающие добавить дополнительные возможности подключения к своему ноутбуку или п…
Facebook анонсировала умные очки Ray-Ban Stories…
Facebook анонсировала умные очки Ray-Ban StoriesFacebook, совместно с Ray-Ban анонсировали умные очки Ray-Ban Stories. …
Новые трекеры Tile доступны по цене от 25…
Новые трекеры Tile доступны по цене от 25На этой неделе Tile выпустила новую линейку трекеров: Tile Pro, Tile Mate, Tile Slim и Tile Sticker, и те…
Обзор Razer Mouse Bungee V3 Chroma (RC21-01520100-R3M1). Держатель для кабеля мышкиОбзор Razer Mouse Bungee V3 Chroma (RC21-01520100-R3M1). Держатель для кабеля мышки
Обзор ORICO HS4U-U3. Концентратор с четырьмя скоростными USBОбзор ORICO HS4U-U3. Концентратор с четырьмя скоростными USB
Обзор ANKER PowerPort+ Atom III. Сетевое зарядное устройство для AppleОбзор ANKER PowerPort+ Atom III. Сетевое зарядное устройство для Apple
Обзор ANKER PowerPort Atom III Slim. Сетевое зарядное устройство до 65WОбзор ANKER PowerPort Atom III Slim. Сетевое зарядное устройство до 65W
Обзор HARPER ArtPAD P03. Надежный игровой коврик с RGB-подсветкой Обзор HARPER ArtPAD P03. Надежный игровой коврик с RGB-подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor