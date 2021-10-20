Новая подставка Google Pixel Stand 2-го поколения

Google представил беспроводное зарядное устройство Pixel Stand 2-го поколения, и оно уже поступило в продажу в интернет-магазине компании. Новая подставка Google Pixel Stand - это беспроводное зарядное устройство с поддержкой Qi, которое может заряжать Pixel 6 и 6 Pro до 23 Вт, а обычные телефоны с поддержкой Qi - до 15 Вт. Есть встроенный охлаждающий вентилятор, который, как заявляет Google, практически бесшумный.

Google питает зарядное устройство через порт USB-C мощностью 30 Вт и кабелем длиной 1,5 м с подставкой Pixel Stand (2-го поколения), а сама подставка весит всего 71 г. Он сделан из переработанного ТПУ и поликарбоната.

Pixel Stand переводит Pixel 6 в портретную ориентацию, чтобы было удобнее контролировать и взаимодействовать с устройствами умного дома Nest.