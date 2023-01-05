Новая версия Honor 80 Pro сильно отличается от старой

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов новой версией модели Honor 80 Pro, которая отличается не только плоским дисплеем, как считалось ранее. Итак, новинку оснастили 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 160 Мп, 8 Мп и 2 Мп, мощной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, батареей ёмкостью 4800 мАч и поддержкой проводной 66-Вт зарядки. Новый вариант появится в китайской продаже уже завтра по цене в 480 долларов за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, что на 30 долларов дешевле оригинальной.