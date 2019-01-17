Новая версия колонок UE Boom 3

Ultimate Ears выпустила новую версию своей популярной линейки колонок Boom в Индии.

UE Boom 3 привносит свой фирменный блеск в более угловой корпус цилиндра, который заметно отличается от версий UE Boom и Boom 2. Что касается звуковых характеристик, UE Boom 3 оснащен двумя 38-мм полнодиапазонными динамиками для средних и высоких частот, а низкочастотные характеристики обеспечиваются двумя пассивными динамиками 40 мм x 80 мм. Он по-прежнему использует ту же базовую структуру передачи звука с пассивными басами, управляемыми радиатором, чтобы минимизировать искажения, производя громкий звук басовых линий, который многие предпочитают. UE Boom 3 имеет более острые края вокруг своего цилиндрического корпуса сохраняя 360-градусную передачу звука и защиту от воды, пыли и ударов по сертификату IP67. Стоимость колонки составляет 224 доллара.