Новая видеокарта AMD Radeon VII по цене в 699 долларов

AMD выпустила в начале этого месяца видеокарту AMD Radeon VII. Это зверь графического процессора и первый в мире, который использует 7-нм процессорный процессор.

Это означает, что Radeon VII не только очень мощная, но и довольно эффективная видеокарта. Видеокарта Radeon VII построена на архитектуре Vega второго поколения и получает вдвое больше памяти и в 2,1 раза больше пропускной способности памяти. Этот графический процессор предназначен не только для геймеров, но и для творческих профессионалов. По данным AMD, производительность этой карты на 29 процентов выше, чем у Radeon Vega 64. Она может работать исключительно и обеспечивать высокую частоту кадров в 4K, сверхширокие разрешения 1440p и 1080p с поддержкой HDR. Карта имеет в общей сложности 60 вычислительных блоков, 3840 потоковых процессоров и максимальную тактовую частоту 1750 МГц.

AMD оснастила его колоссальными 16 ГБ памяти, чтобы вы могли играть во все ваши игры с максимальными настройками в разрешении 4K, не беспокоясь о снижении частоты кадров. Вы также можете ожидать улучшения производительности DirectX 12 и Vulkan: AMD заявляет о 35-процентном улучшении Battlefield V и 42% в Strange Brigade по сравнению с Radeon Vega 64. Память с высокой пропускной способностью также обеспечивает превосходную производительность при редактировании и рендеринге видео 4K / 8K в таких приложениях, как Adobe Premiere. Графический процессор имеет номинальную потребляемую мощность 300 Вт. Он поддерживает программное обеспечение AMD, такое как FreeSync 2, которое обеспечивает в 2 раза больше яркости и цвета по сравнению с sRGB. Стоимость данной видеокарты составляет 699 долларов.