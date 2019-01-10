Новая видеокарта AMD Radeon VII

Компания AMD объявила о серьезном обновлении, представив видеокарту Radeon VII на первом 7-нм GPU для геймеров.

Это мощная карта, способная на серьезную производительность в 4K. Его новая архитектура означает, что он не потребляет слишком много энергии, оставляя достаточно места для оверклокеров, чтобы продвинуть его еще дальше. Как заявляет AMD, Radeon VII принесет феноменальное повышение производительности геймерам без каких-либо изменений программного обеспечения.

Также во время презентации видеокарты, AMD анонсировала процессоры 3-го поколения Ryzen для настольных ПК, которые должны конкурировать с новыми чипами Intel 9-го поколения, даже топовыми процессорами Core i9-9900K. На данный момент AMD 2019 уже готова к более интересному началу года, чем в 2018.