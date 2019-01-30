Новая видеокарта ASRock Phantom Gaming X Radeon VII 16G с мощной памятью

ASRock представила видеокарту Phantom Gaming X Radeon VII 16G.

Новинка обеспечивает исключительную графическую производительность, позволяя работать с самыми требовательными играми и программами для создания контента в реальном времени. Благодаря технологии 7 нм Radeon VII обладает на 45% больше памяти и на 66% большей пропускной способностью по сравнению с другими конкурирующими игровыми графическими процессорами в своем классе, обеспечивая яркую игровую графику до 4K и практически безграничное создание контента в 8K, VR и более.

Тактовые частоты для видеокарты включают базовую тактовую частоту графического процессора 1400 МГц и базовую тактовую частоту памяти 1 ГГц. Тактовые частоты для памяти одинаковы, но графический процессор повышен до 1750 МГц. Карта объединяет 7-нм графический процессор с 16 ГБ оперативной памяти, а варианты подключения включают три разъема DisplayPort и один порт HDMI. Видеокарта имеет 4096-битную шину памяти и использует слот PCI Express x16 Gen3 на материнской плате. Пара 8-контактных разъемов питания необходима для запуска карты.

Программное обеспечение Phantom Gaming Tweak позволяет пользователям оптимизировать настройки скорости вентилятора, тактовую частоту ядра, частоту памяти и многое другое. Программное обеспечение также предоставляет доступ к режимам в зависимости от того, что вы хотите сделать, например, режим OC, бесшумный режим и режим по умолчанию. Учитывая строгое соблюдение эталонного дизайна AMD, вполне вероятна цена в 699 долларов, когда она будет выпущено в начале следующего месяца.