Новая видеокарта NVIDIA Gigabyte GTX 1660 Ti

NVIDIA официально представила широко распространенную версию Gigabyte GTX 1660 Ti.

Это карта Turing следующего поколения, в которой отсутствует трассировка лучей серии RTX, но она стоит дешевле и повышает производительность по сравнению с GTX 1060 последнего поколения. Новые карты оснащены 6 ГБ оперативной памяти GDDR6, работающей на 12 Гбит / с, 1536 ядрами CUDA и 1,8 ГГц повышает тактовую частоту, что позволяет в дальнейшем разогнаться. Он обеспечит в 1,5 раза производительность карты GTX 1060 6 ГБ и 1,4-кратную эффективность энергопотребления. GTX 1660 Ti должен иметь примерно ту же производительность, что и GTX 1070, но при этом стоить дешевле.